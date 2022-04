Plötzlich vom Parkplatz verschwunden ist am Dienstag das Auto einer 55-Jährigen und eines 59-Jährigen in Ludwigshafen. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Um 17.30 Uhr hatten die beiden ihren schwarzen Kia Sportage auf einem Parkplatz in der Von-Kieffer-Straße (Rheingönheim) abgestellt und gingen einkaufen. Als sie zu ihrem Auto zurückkehren wollten, war es nicht mehr da. Nachdem sie den Parkplatz abgesucht hatten, gingen sie zur Polizei. Laut dieser brachte eine Abfrage bei Abschleppdiensten kein Ergebnis. Daher die Vermutung eines Diebstahls. Der geschätzte Zeitwert des Autos beträgt 30.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.