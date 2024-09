Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann erlassen. Ihm wird ein Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Der Tatverdächtige soll laut Polizei am Montagnachmittag mehrere T-Shirts sowie eine Hose im Gesamtwert von knapp 200 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat O3 gestohlen haben. Dabei führte er griffbereit in seinem Rucksack drei Schraubendreher mit sich. Ein Ladendetektiv stellte den Tatverdächtigen zur Rede, als er das Geschäft verlassen wollte. Der 32-Jährige riss sich los. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen konnte der aggressive Tatverdächtige gestellt werden. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und unkooperativ. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.