Unbekannte haben in Ludwigshafen Süd eine 92 Jahre alte Bewohnerin einer Seniorenresidenz bestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Ein Mann und eine Frau gaben an, eine Wohnung in dem Gebäude kaufen zu wollen, und ließen sich in die Wohnung der Frau bitten. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, während die Begleiterin ins Schlafzimmer ging und Bargeld stahl. Anschließend verließen beide die Wohnung. Die Frau war etwa 40 Jahre alt, geschminkt und trug einen Mantel. Der Mann war etwa 50 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen: Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. r