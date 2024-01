Unbekannte haben einer 48-Jährigen in einem Discounter in der Bismarckstraße (Mitte) am Dienstag um 11.30 Uhr ihr Handy aus der Jackentasche gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.