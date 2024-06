Die Polizei hat noch keine Spur von den Tätern, die Anfang des Monats die Bronzeguss-Skulptur „Der Radfahrer“ vorm Friesenheimer Radsportzentrum an den Füßen abgesägt und gestohlen haben. „Es gab bisher keine Hinweise. Wir suchen weiter Zeugen“, sagte ein Sprecher des Präsidiums Rheinpfalz am Dienstag auf Anfrage. Nach ersten Ermittlungen könne nun immerhin der Tatzeitpunkt auf Samstag, 1. Juni, nach 11 Uhr eingegrenzt werden, so der Polizeisprecher. Zunächst war als Tatzeitraum Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen genannt worden. Dieter Scheider, stellvertretender Leiter des Radsportzentrums, glaubt indes nicht, dass die Figur wieder auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit, das Delikt aufzuklären, sei verschwindend gering. „Die Figur wird wohl zerkleinert und dann eingeschmolzen. Die sehen wir nicht wieder“, sagte der 73-Jährige im RHEINPFALZ-Interview. Die etwa 100 Kilo schwere, mit Quarzsand gefüllte Statue sei etwa 100 Euro wert, aber der ideelle Wert für den Verein liege natürlich viel höher, so Schneider. Als Ersatz kann er sich eine stilistische Statue vorstellen, versehen mit dem Text „Im Gedenken ans unseren Radfahrer“.