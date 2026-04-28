Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Gartenstadt versucht, gewaltsam die Eingangstür einer Kirche in der Deidesheimer Straße zu öffnen. Wie die Polizei berichtet, entstand an der Tür dadurch Sachschaden. Darüber hinaus war bereits am Freitag gegen 13 Uhr in derselben Kirche eine Spendenkasse gewaltsam geöffnet worden. Nach Angaben der Beamten hatten die Täter aus der Spendenkasse Bargeld entnommen.

Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Zeugen, die im Bereich der Deidesheimer Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, und bittet unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de um Hinweise.