Ein 26-jähriger Ladendetektiv hat am Donnerstag in Oggersheim eine Diebin auf frischer Tat ertappt. Er hat die Frau festhalten können, wurde beim Einsatz aber leicht verletzt. Laut Polizei stahl die 41-Jährige gegen 17.45 Uhr zwei Lampen in einem Baumarkt in der Oderstraße. Der Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach die Frau an, als sie das Geschäft verlassen wollte. Die Frau ließ sich zunächst nicht aufhalten und rannte in Richtung eines Autos, mit dem sie als Beifahrerin flüchten wollte. Der 26-Jährige war jedoch hartnäckig und konnte die Frau an der Flucht hindern und festhalten. Er wurde dabei leicht verletzt. Am Steuer des Autos saß ein bisher unbekannter Mann, so die Polizei.