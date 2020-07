Ein Diebespärchen hat am Montag vier Smartphones aus einen Mobilfunkladen in der Ludwigshafener Innenstadt gestohlen. Gegen 15.50 Uhr betraten die Frau und der Mann der Polizei zufolge das Geschäft in der Bismarckstraße. Nach kurzer Zeit rissen Sie plötzlich die Smartphones aus der Auslage und flüchteten in Richtung Schulstraße. Die Smartphones haben einen Gesamtwert von über 3700 Euro. Die Frau ist zirka 20 Jahre alt, sie trug einen hellen Pullover und eine Sonnenbrille. Der Mann trug einen dunklen Pullover. Hinweise unter Telefon 0621/ 963-2122 an die Polizei.