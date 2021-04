Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagmorgen in der Nähe des Mundenheimer Friedhofs zugetragen hat. Es geht um Diebesgut sowie um einen Angriff auf einen 66-Jährigen. Dem Täter gelang die Flucht.

Gegen 9.30 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person gemeldet. Ein 66-Jähriger und ein 70-Jähriger hatten zuvor auf einem Kleingartengrundstück im Bereich Eichen-/Maudacher Straße einen Unbekannten gesehen. Der Mann habe ihnen 50 Euro angeboten, wenn sie ihn gehen lassen würden, berichteten die Senioren. Nachdem der 66-Jährige und der 70-Jährige die Polizei verständigen wollten, flüchtete der Unbekannte. Die Zeugen wollten ihn festhalten, dabei verlor der Unbekannte seinen Rucksack. Der 66-Jährige wurde von dem Flüchtenden getreten und leicht verletzt. Der Unbekannte konnte unerkannt entkommen.

Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, athletische Statur, 1,95 Meter groß, kurzes blondes Haar, Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einer orangefarbenen Arbeitsjacke mit blauen Reflektorstreifen sowie mit einer dunkelblauen Arbeitshose mit integrierten Kniepolstern.

In dem zurückgelassenen Rucksack entdeckten die alarmierten Polizeibeamten unter anderem Messing-, Dekorations- und Verzierungsgegenstände. Vermutlich handelt es sich dabei um Diebesgut. Diese Gegenstände könnten zuvor vom nahegelegenen Friedhof in Mundenheim entwendet worden sein.

Hinweise an die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de