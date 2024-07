Unbekannte haben zwischen Sonntag, 21. Juli, 23 Uhr, und Montagmorgen, 22. Juli, um 7.45 Uhr, einen Motorroller in der Ludwigshafener Maxstraße (Mitte) gestohlen. Am Montagmorgen wurde das beschädigte Fahrzeug auf einem Schulhof in der Jaegerstraße entdeckt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat beitragen können: Telefon 0621 9632122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.