Unbekannte haben zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, ein 2,5 Meter langes Kupferfallrohr von einer Kirche in der Seckenheimer Hauptstraße in Mannheim gestohlen. Wie die Täter das Rohr abtransportierten, ist laut Polizei noch unklar. Die Höhe des Schadens ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Transport oder zum Verbleib des Rohrs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 93050 bei der Polizei zu melden.