Unbekannte haben in Ludwigshafen einen Geldbeutel aus einem geparkten Auto gestohlen. Die Täter schlugen dabei eine Scheibe ein. Der Wagen, ein Opel Zafira, stand am rechten Fahrbahnrand am Londoner Ring ( Pfingstweide). In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 23.50 und 0.20 Uhr, entwendeten die Unbekannten den Geldbeutel eines 70-Jährigen, der auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Wie die Polizei berichtet, war dem Mann aufgefallen, dass er den Geldbeutel im Auto gelassen hatte. Er ging nachsehen und bemerkte die eingeschlagene Scheibe sowie den Diebstahl. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeugen um Hinweise: Telefon 0621 96324250, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.