In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen sind Unbekannte in einen Baucontainer in der Bruchwiesenstraße eingebrochen, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach entwendeten sie rund 300 Liter Diesel. Die Höhe des Sachschadens beziffern die Beamten auf rund 450 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 entgegen, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.