Dank aufmerksamer Zeugen hat die Mannheimer Polizei am Donnerstagabend mehrere Erdbeerdiebe erwischt. Die Täter waren auf einem Feld an der Lampertheimer Straße und pflückten munter Erdbeeren. Im Kofferraum einer jungen Frau fanden die Polizisten sechs Eimer mit je fünf Kilo Erdbeeren. Die 30 Kilo Erdbeeren haben einen Gesamtwert von rund 200 Euro, so die Polizei. Die Täter versuchten vergeblich, sich mit Unwissenheit herauszureden. Auf sie kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls zu.