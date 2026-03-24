Unbekannte haben zwischen Sonntagmittag und Montagabend in Mannheim Werkzeuge aus einem geparkten Transporter gestohlen. Wie die Polizei meldet, hatte der Besitzer den Renault am Sonntag gegen 12 Uhr in der Helmholtzstraße abgestellt. Als er am Montag gegen 18.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Seitenscheibe und das Fehlen mehrerer Werkzeuge. Laut Polizei stahlen die Täter unter anderem Stampfer, einen Seitenschneider, einen Akkubohrer und eine Werkzeugkiste. Der Wert der Werkzeuge beträgt etwa 7000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug ist noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden.