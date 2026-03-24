Unbekannte haben zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in Mannheim-Käfertal Werkzeuge aus einem Baucontainer gestohlen. Laut Polizei nutzten die Täter einen Baustellenkran in der Anna-Sammet-Straße, um einen Betonklotz vor dem Container zu verschieben. Anschließend öffneten sie das Vorhängeschloss und verschafften sich Zugang zum Innenraum. Die Diebe entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Welches Fahrzeug sie für den Abtransport nutzten und in welche Richtung sie flüchteten, ist unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefon 0621 718490, bittet um Hinweise.