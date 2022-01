Die Polizei hat am Donnerstagabend in der Rhein-Galerie zwei Ladendiebe festgenommen. Um 18 Uhr meldete ein Ladendetektiv aus einem Drogeriemarkt des Einkaufszentrums in der Innenstadt zwei aggressive Männer, die Bluetooth-Kopfhörer gestohlen hatten. Als die Polizeibeamten eintrafen, lieferte sich der Detektiv mit einem der Männer einen Ringkampf am Boden. Die beiden Diebe wurden vorläufig festgenommen. Hierbei beleidigte und bedrohte ein Dieb die Beamten. Der Ladendetektiv erlitt eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Da beide Täter augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen, wurde ihnen zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen.