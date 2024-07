Zwei Motorroller sind am Sonntag in Ludwigshafen gestohlen worden, so eine Mitteilung der Polizei. Am Sonntag entwendeten Diebe demnach zwischen 5 und 17 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Fritz-Traumbauer-Straße abgestellten Motorroller. Ein weiterer Roller wurde im gleichen Zeitraum aus einem Parkhaus in der Fritz-Traumbauer-Straße entwendet und in unmittelbarer Nähe kurzgeschlossen und beschädigt abgestellt.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.