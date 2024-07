Zwei Autos sind am Wochenende in Ludwigshafen aufgebrochen worden, so die Polizei. Im Zeitraum von 14. Juli, 23 Uhr, bis 15. Juli, 0.30 Uhr, haben demnach Unbekannte die Seitenscheiben zweier geparkter Autos in der Rheingönheimer Straße eingeschlagen. Aus einem BMW bauten die Täter dann ein Navigationsmodul aus. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.