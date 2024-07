Unbekannte haben am Montag zwischen 14 und 17 Uhr aus einem geparkten Auto zwei Geldbeutel mit Bargeld geklaut, so die Polizei in einer Mitteilung. In den Geldbeuteln befanden sich demnach noch Ausweisdokumente und Bankkarten. Der Wagen war im Tatzeitraum im Bereich der Rheinuferstraße geparkt.

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise nimmt die die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen, Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.