Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen versucht, im Bereich der Pettenkoferstraße 12/ Ecke Erzbergerstraße (Friesenheim) die Batterie eines geparkten Lkw zu entwenden. Aus bislang nicht bekannten Gründen hätten die Täter jedoch vom weiteren Vorhaben abgelassen und seien unerkannt vom Tatort geflüchtet. Bei dem Diebstahlversuch entstand geringer Sachschaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nun nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben. Die Tat ereignete sich den Beamten zufolge vermutlich gegen 2.30 Uhr. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.