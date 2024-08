Derzeit noch unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in Mannheim vier Bienenvölker gestohlen, die im Bereich der Bahnhaltestelle „Kiesäcker“ (Vogelstang) in einem Bienenhaus standen. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür der Hütte und gelangten so an die Bienenvölker.

Aufgrund der Größe der vier sogenannten Bienenbeuten ist davon auszugehen, dass diese auf einem Anhänger oder zumindest mit einem Fahrzeug mit entsprechender Ladefläche abtransportiert wurden. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens liegt nach Schätzungen der Polizei bei mehr als 1000 Euro.