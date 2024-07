Werkzeug im Wert von rund 1000 Euro haben Diebe in der Saarlandstraße (Stadtteil Süd) erbeutet, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach brachen die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 29. Juni, 15 Uhr, und Montag, 1. Juli, 6 Uhr, einen festverbauten Schrank auf der Ladefläche eines abgestellten Pritschenwagens auf.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 9632122 entgegen, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.