Unbekannte sind am Wochenende in die Büroräume einer Prüfstelle in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) eingebrochen. Die Täter erbeuteten laut Polizei Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schokolade. Der Gesamtschaden beträgt 1000 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.