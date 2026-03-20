Unbekannte haben in Ludwigshafen-Süd mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Taten zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, sowie am Donnerstagvormittag. Im ersten Fall wurden drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Herwegh-Straße, nahe der Georg-Büchner-Straße, aufgebrochen. Die Täter stahlen dabei unter anderem Werkzeuge und eine Spielekonsole.

Am Donnerstag drangen Unbekannte zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr in weitere Kellerabteile eines Gebäudes in der Fontanestraße, in der Nähe der Ludwig-Börne-Straße, ein. Auch dort wurden verschiedene Gegenstände gestohlen. Die Polizei, Telefon 0621 96324150, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, bittet um Hinweise.