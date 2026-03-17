Unbekannte haben im Mannheimer Stadtteil Vogelstang zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, die Abstandssensoren von mehreren geparkten Autos gestohlen. Nach Angaben der Polizei bauten die Täter die Sensoren im Eisenacher Weg aus den Fahrzeugen aus. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621 718490 zu melden. Auch betroffene Autobesitzer sollen sich melden.