Die Polizei hat am Sonntag zwei mutmaßliche Diebe auf der Parkinsel festgenommen. Ein Zeuge hatte das Duo beobachtet, das kurz vor 6 Uhr in der Parkstraße in abgestellte Autos schaute und sich an einem Wagen zu schaffen machte. Eine Streife kontrollierte die Männer. Sie hatten unter anderem einen Rucksack und eine Sporttasche dabei. Aufgrund der Dokumente, die sich in den beiden Taschen befanden, konnten die rechtmäßigen Besitzer herausgefunden und kontaktiert werden. Ihnen wurden die aus Autos gestohlenen Gegenstände wieder zurückgegeben. Die 23- und 24-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei mit auf Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.