Unbekannte haben laut Polizei zwischen Dienstag und Mittwoch zwei Schuppen in der Kleingartenanlage Nachtweide (Muldenweg, Pfingstweide) aufgebrochen. Sie stahlen eine Solarbatterie sowie eine Bohrmaschine. Aus einem Gartenhaus auf der gleichen Parzelle erbeuteten sie ein Fernglas. Zudem brachen sie in vier weitere Parzellen ein. Hier ließen sie drei Akkuschrauber sowie eine Autobatterie mitgehen. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.