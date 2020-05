Ein Dieb hat am Donnerstagmittag Gärtner im Kleingartenverein „Zur Werre“ in der Brunckstraße (Friesenheim) bestohlen. Laut Polizeibericht nahm der Mann gegen 13 Uhr Geld aus der Börse eines 82-Jährigen, während sein Opfer im Garten war. Als der Senior den Dieb bemerkte, floh der Mann. Der 82-Jährige konnte ihn noch kurz festhalten, doch der Unbekannte riss sich los und rannte davon. Wie sich herausstellte, war der Dieb kurz zuvor im Nachbargarten eines 74-Jährigen und stahl dort ebenfalls aus einer Börse Geld, während der Senior im Garten beschäftigt war. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.