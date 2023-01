Eine Angestellte hat ein Ladendieb attackiert, der von ihr am Mittwoch auf frischer Tat ertappt worden war. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 16-Jähriger gegen 19.10 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Rhein-Galerie drei Flakons mit Parfüm stehlen wollen. Als er von der 57-Jährigen zur Rede gestellt wurde, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht.

Weitere Angestellte hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Opfer musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Täter wurde in einer Polizeidienstelle seinen Eltern übergeben.