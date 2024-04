Ein Unbekannter hat in einer Oggersheimer Bäckerei in der Straße An der Stadtmauer einen medizinischen Notfall ausgenutzt und den Geldbeutel einer 72-Jährgen mit diversen Karten und 80 Euro Bargeld gestohlen. Die Frau war ohnmächtig geworden, musste behandelt werden und ließ ihr schwarzes Portemonnaie auf einem Tisch liegen. Die Polizei sucht Zeugen Hinweise: Telefon 0621 963-2403.