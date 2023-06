Ein bislang Unbekannter hat laut Polizei am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr versucht, in einem Lebensmitteldiscounter in der Mannheimer Straße in Oggersheim mehrere Textilien zu stehlen. Dies fiel jedoch auf. Er wurde daher im Kassenbereich aufgehalten. Nachdem er zunächst einen Teil der Waren eigenständig zurücklegte, sich kooperativ zeigte und sich auch auf ein Gespräch mit einem 24-Jährigen einließ, stieß er diesen plötzlich von sich und flüchtete aus dem Laden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 45 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hagere Erscheinung, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er oberkörperfrei. Er trug eine Goldkette und eine kurze dunkle Hose. Er hatte zudem ein weiß-blaues Shirt in der Hand. Auf seiner Flucht dürfte er barfuß gewesen sein.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403 entgegen.