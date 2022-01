Dank einer aufmerksamen, jungen Zeugin ist am Donnerstag ein Diebstahl in Oggersheim aufgeflogen. Laut Polizei ließ eine 74-Jährige ihren Geldbeutel aus Versehen beim Einräumen der Einkäufe auf einem Supermarktparkplatz in der Comeniusstraße fallen, ohne es zu bemerken. Ein 36-Jähriger beobachtete das, schnappte sich das Portemonnaie mit 150 Euro, stieg in ein Auto und fuhr davon. Eine 15-Jährige bekam die Tat mit und verständigte sofort die Polizei. Mit Hilfe des Kennzeichens und einer Überwachungskamera konnten die Beamten den 36-Jährigen vor Ort identifizieren und ihn anschließend in seiner Wohnung finden.