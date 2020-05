Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls gegen einen 39-jährigen Mann ergangen. Dieser steht laut gemeinsamer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei im dringenden Verdacht, am vergangenen Mittwoch gegen 16.20 Uhr in Mannheim-Vogelstang einen Bauarbeiter nach einem Diebstahl mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Der Bauarbeiter soll den 39-Jährigen demnach dabei erwischt haben, wie dieser in einem als Aufenthaltsraum genutzten Baucontainer im Bereich der Weimarer Straße die persönlichen Taschen und Kleidungsstücke der dortigen Bauarbeiter durchsuchte. Zwei Mobiltelefone soll er zu dem Zeitpunkt bereits gestohlen haben.

Bauarbeiter bleibt unverletzt

Der 44-jährige Bauarbeiter, der den Tatverdächtigen bei seinem Tun überrascht hatte, blieb unverletzt. Er alarmierte umgehend die Polizei, die den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen konnte. Er wurde am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Der 39-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Messer wurde als Beweismittel sichergestellt.