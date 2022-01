Ein 30-Jähriger hat laut Polizei am späten Donnerstagabend aus einem Lieferwagen an der Kreuzung in den Quadraten I3/K3 einen Geldbeutel und persönliche Gegenstände des Fahrzeugeigentümers gestohlen. Der Eigentümer beobachtete den Verdächtigen während der Tatausführung und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegenüber den Polizeibeamten räumte der Täter sein Fehlverhalten schließlich ein. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.