Die Polizei fahndet nach einem Mann, der mit einer besonders dreisten Masche versucht hat, eine Seniorin in der Ludwigshafener Innenstadt zu berauben. Laut Polizeibericht trug sich der Vorfall am Freitagmittag am Ludwigsplatz zu. Die 78-jährige Frau saß in ihrem geparkten Auto. Dann trat ein Mann ans Fahrerfenster, verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und überreichte ihr einen Werbezettel. Als die Frau danach griff, umklammerte der Mann ihr Handgelenk und versuchte, ihre Armbanduhr abzustreifen. Die 78-Jährige wehrte sich und rief laut um Hilfe. Daraufhin flüchtete der etwa 40-jährige Mann, der eine kräftige Statur hat und eine Bauchtasche vorne quer über den Oberkörper trug. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.