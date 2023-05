Die Welt verändert sich rasant und mit ihr die Medienlandschaft. Die Herausforderungen in allen Lebensbereichen werden größer, die Aufgaben vielfältiger. Künstliche Intelligenz mischt die Branche auf. Ludwigshafen war am Donnerstag und Freitag Gastgeber der Führungskräfte-Tagung der RHEINPFALZ-Mediengruppe. Motto: „Zukunft. Digital. Jetzt“. Im BASF-Gesellschaftshaus machten sich über 60 Mitarbeiter aus Verlag und Redaktion Gedanken über Strategien und Konzepte für die Tageszeitungen und Wochenblätter des Unternehmensverbunds. Wie Kunden- und Leserbedürfnisse künftig besser bedient und interne Kommunikation besser vernetzt werden kann – auch das war Bestandteil der Tagung mit Vorträgen, Diskussionen und kleinen Workshops. Die Tagung findet einmal im Jahr statt. Zuvor war 2022 das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern die Bühne.