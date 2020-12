Den unergründlichen und unausschöpflichen Schatz der menschlichen Weisheit pflegte meine Oma bei passender und unpassender Gelegenheit in originalem Pfälzisch auf den Punkt zu bringen: „Was mer net in de Hand hat, kann mer auch net halde.“

Das bringt unsere Lage doch unnachahmlich auf den Punkt. In jeder Hinsicht. Wir haben es nicht in der Hand. Wir müssen und können zwar daran mitarbeiten, dass sich das Virus nicht verbreitet, aber wann genau es wieder „normal“ wird und was „normal“ eigentlich ist – das haben wir nicht in der Hand. Wir müssen abwarten und das tun, was wir tun können.

Aber in vielen Dingen können wir auch nichts tun. Manchmal muss die Zeit einfach reif sein. Das lehrt uns der Advent. Wir warten. Jedes Jahr wieder. Und das Warten fällt uns schwer, also zumindest mir. Ich bin kein geduldiger Mensch. Ich kann kaum erwarten, dass ich die Geschenke verschenken kann. Aber die Zeit muss reif sein. Wie bei einer Geburt oder wie beim Sterben. Wir haben es nicht in der Hand. Und das kränkt uns.

Wir sind in unserer Welt gewohnt, dass wir machen. Wir optimieren uns selbst und unsere Welt mit. Und dann kommt so ein kleines Virus daher, und alles steht still. Wir merken, wie hilflos wir eigentlich sind. Hilflos warten – ist das nicht gerade an Weihnachten der Punkt? Gott wartet hilflos als Kind auf uns. Und wir warten wie die Kinder hilflos auf Gott? Ich denke, dass meine Oma mit ihrer kleinen Weisheit noch andere Situationen im Blick hatte, für mich ist der Satz aber eine wesentliche Einsicht in den christlichen Glauben. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können uns selbst nicht halten. Aber Gott kommt und hält uns. Immer wieder, das ganze Jahr über.

Der Autor

Paul Metzger (47) ist evangelischer Pfarrer in der Pfingstweide.