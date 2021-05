Große Nahtstelle

Erstmals per Videokonferenz hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch über den Sachstand an der Pilzhochstraße informiert. Lief noch nicht alles rund, aber doch weitgehend reibungslos. „Auch wir müssen noch üben“, bat die OB um Nachsicht. Klar doch. Vorsicht ist weiter auf der Baustelle mit Blick auf mögliche Corona-Infektionen angesagt, wenn der um drei Monate nach hinten korrigierte Zeitplan – Abriss von Juli bis Oktober – tatsächlich Bestand haben soll. Und zum Thema Sicherheit an der Baustelle folgender Vorschlag: Machen sich alle Näherinnen der Stadt ab heute ans Werk, könnte bis zum Sommer ein Stoff entstehen, der alle und alles im wahrsten Wortsinn in den Schatten stellt: die größte Schutzmaske der Welt. Auf, näht’s!

Gute Nachrichten

Es gibt auch während der Corona-Krise Nachrichten, die einfach nur gut und daher Anlass zur Freude sind. Zwei davon waren diese Woche auf der Facebook-Seite des städtischen Klinikums zu finden. So konnte am Donnerstag ein französischer Covid-19-Patient nach mehreren Wochen auf der Intensivstation wieder in seine Heimat entlassen werden. Und ein deutscher Covid-19-Patient dankte den Pflegekräften und den Ärzten mit einem ergreifenden Brief für die gute Behandlung. Beide Fälle stimmen zuversichtlich, und wir freuen uns mit dem Personal, dass es für seinen großen Einsatz auch ein dickes Dankeschön bekommt.