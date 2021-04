Für 30. April, 16 bis 17 Uhr, lädt die BASF zur „Erlebnis-Show“ des Besucherzentrums ein. Das einstündige Online-Live-Format mit Zuschauer-Interaktion steht unter dem Motto „Einloggen. Dabeisein. Staunen.“

Die BASF als Stadt in der Stadt. Ein Ort, wo „Brot aus Luft“ oder die Blue Jeans ihre Wurzeln haben. Was damit gemeint ist? Normalerweise lassen sich Antworten auf solche Fragen im Besucherzentrum des Chemieunternehmens finden. Dort und bei Werkstouren können Interessierte sehen und erleben, was sich hinter dem Werkszaun verbirgt. Durch die Pandemie ist das aktuell nicht möglich.

Um trotzdem die Welt der BASF und die Vielfalt der Produkte zeigen zu können, öffnet das Besucherzentrum seine virtuellen Türen und lädt alle Neugierigen zur digitalen „BASF Erlebnis-Show“ ein. Die Anzahl der Teilnehmer ist nicht beschränkt.

Weichmacher, Yoga, Chemie und saubere Wäsche

„Uns ist der Austausch mit den Nachbarn und mit allen Interessierten wichtig. Wir wollen mit ihnen in Kontakt bleiben und zeigen, wo BASF herkommt und was wir in der Zukunft noch vorhaben“, sagt Michael Wadle als Leiter des Besucherzentrums. Geplant ist nach seinen Angaben eine von Besucherbetreuerin Ilka Haase moderierte Live-Show, die die Facetten des Konzerns kurzweilig darstellt. So wird unter anderem erklärt, wie Chemie für saubere Wäsche sorgt und was Weichmacher mit Yoga zu tun haben. Verschiedene Gäste, kurze Video-Einspieler und eine musikalische Überraschung sollen das Event bereichern.

Noch Fragen?

Wer neugierig geworden ist, kann sich bis 30. April, 12 Uhr, per E-Mail (besucherzentrum@basf.com) anmelden. Der Zugangslink kommt dann per E-Mail. Rückfragen sind auch telefonisch möglich (0621/6071640). Weitere Informationen im Netz unter basf.com/visitorcenter.