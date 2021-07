Wer hinter die Kulissen der BASF schauen möchte, für den hält das BASF-Besucherzentrum am Tor 2 einiges bereit: Seit 28. Juni sind die Türen wieder geöffnet. Wer dennoch lieber vom heimischen Wohnzimmer aus in die BASF-Welt eintauchen möchte, kann es sich am 9. Juli auf der Couch bequem machen. Zum Erlebnis-Samstag vor Ort lädt der Chemiekonzern für 10. Juli ein.

Nachdem die erste digitale Erlebnis-Show im April laut BASF ein großer Erfolg war, wird sie am Freitag wiederholt. Von 16 bis 17 Uhr heißt es „Einloggen. Dabeisein. Staunen.“ Wissen Sie, was Ihr Sofa so weich macht? Oder wie die BASF in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs ist? Besucherbetreuerin Ilka Haase zeigt in der Live-Show die Facetten des Chemiekonzerns. Zuschauer können bei Quizfragen mitmachen oder im Chat Fragen stellen. Das Online-Event findet auf Deutsch statt und steht Interessierten jeden Alters offen (ohne Teilnehmerbeschränkung). Wer neugierig geworden ist, kann sich bis 9. Juli, 12 Uhr, per E-Mail unter besucherzentrum@basf.com anmelden. Der Zugangslink wird anschließend per E-Mail verschickt. Für die Teilnahme werden keine speziellen Programme benötigt, lediglich ein Endgerät mit Internetverbindung. Rückfragen können an besucherzentrum@basf.com oder per Telefon an 0621/6071640 gerichtet werden.

Von der Couch auf das Werksgelände

Wer die BASF vor Ort kennenlernen will, ist beim Erlebnis-Samstag richtig. Am 10. Juli können Nachbarn, Familien, Mitarbeiter und alle Interessierten an einer einstündigen Werksrundfahrt teilnehmen. Die Kontaktdaten werden über die Luca-App erfasst, ein negativer Corona-Test ist für den Besuch nicht erforderlich. Alle Gäste müssen im Besucherzentrum und während der Werksrundfahrten einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Weitere Infos im Netz unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag.