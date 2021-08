Jugendliche balancieren die Weltkugel über ihren Köpfen – die einen halten sie, die anderen rennen spielerisch drunter durch und übernehmen dann das Balancieren des großen Balls, der gar nicht so leicht zu jonglieren ist. Nur gemeinsam gelingt es. Und sie bringen den Weltball voran, überbrücken eine ziemliche Strecke bis zum Zielpunkt. Leben pur, spielerisch, schön und so hoffnungsvoll und zukunftsweisend. Eine Momentaufnahme von einem Tag mit Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Jugendkirche – Anfang des Sommers. Endlich wieder möglich.

Jetzt gehen die Sommerferien zu Ende und viele Neustarts stehen an. Und wieder einmal die bange Frage: Wie kann es gehen mit oder trotz Corona? Und im Schauen auf die Welt: Wo geht das hin mit allen Naturgewalten und „Menschengewalten“, die die Welt in Angst und Schrecken versetzen?

Zu diesen Fragen, die mich umtreiben, hat sich in meinem Kopf und Herzen in den vergangenen Wochen wie ein Mantra der Bibelvers gesellt: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mose, 8, 22).

Wir Menschen haben die Welt nicht allein in der Hand. Wir sollten sie auf Händen tragen, haben dabei aber auch Gott an der Seite, der gutes und blühendes Leben möchte: pur, spielerisch, schön, hoffnungsvoll und zukunftsweisend. Nehmen wir uns beides zu Herzen: Verantwortung und Zusage – in jeden einzelnen Tag, damit im Rhythmus von Tag und Nacht und Jahreszeiten auch noch die kommenden Generationen leben können.

Die Autorin

Barbara Schipper (55) ist Pfarrerin in Ludwigshafen-Süd