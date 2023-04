Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch vor dem offiziellen Eröffnungsfilm „The Death of Cinema and My Father Too“ hat in Wirklichkeit der Kurzfilm „Die Hungrigen aber wandern aus“ das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg eröffnet. Der Viertelstünder, der in Mannheim und Heidelberg gedreht wurde, wäre bei der Opening Night, so sie denn wie vorgesehen stattgefunden hätte, als allererstes zu sehen gewesen.

Auch jetzt, da das Festival gezwungen ist, sich digital zu präsentieren, steht er prominent an der ersten Stelle des Streaming-Angebots. Bereits vorab hatten Ausschnitte