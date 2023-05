Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mannheimer Maimarkt hat das Ohr stets am Puls der Zeit. So ist es kein Wunder, dass die Energiewende in diesem Jahr eine ganz große Rolle auf dem Mühlfeld spielt. Und die Anbieter jede Menge zu tun haben.

Abwasserrohre, die ohne Baggereinsatz saniert werden, Fassadenfarbe, die bei Regen auch gleich den Schmutz abweist, Klimaanlagen mit CO 2 -neutralem Kältemittel sowie Smart-Home-Anlagen, die