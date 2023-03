Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Bezirksliga steht der ASV Maxdorf mit dem Rücken zur Wand. Das Team belegte nach unter dem Strich unzureichenden Leistungen und 15 Niederlagen in 18 Partien der Hauptrunde den vorletzten Platz. Maxdorf ist akut abstiegsgefährdet, auch weil die Mannschaft von zahlreichen Ausfällen schwer gebeutelt wurde.

Dass der ASV in einer Saison mehr Spiele gewonnen als verloren hat, liegt lange zurück. Zuletzt passierte dies in der Runde 2015/16, als Maxdorf Vizemeister wurde und erstmals in die Landesliga