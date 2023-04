Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag, den 13. März, stach der Mannheimer Gitarrist Adax Dörsam mit dem Kreuzfahrtschiff MS Artania zu seiner 13. Kreuzfahrt in See. Ziel: Australien. Doch die „Südseeträume“ verflogen in Quarantäne, die Auftritte seiner Flower Power Men fielen ins Wasser. Adax Dörsam hat Tagebuch geführt. Herausgekommen ist das Buch „Odyssee – ein Corona-Logbuch“.

Adax Dörsam, der Paganini der Gitarre oder auch „Beelzebub der Bünde“, wie er in Insiderkreisen genannt wird, freut sich jedes Jahr auf eine Kreuzfahrt.