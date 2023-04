Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den 1960er-Jahren galt Inge Brandenburg als beste Jazzsängerin Europas. Aber die ganz große Karriere blieb ihr verwehrt, sie starb verarmt und fast vergessen. Das Mannheimer Theater Oliv erinnert an das Leben dieser besonderen Frau, an die Höhen wie an die Tiefen.

„It’s the wrong time and the wrong place“ heißt es in dem von Cole Porter geschriebenen und von Frank Sinatra gesungenen Klassiker „It’s all right with me“,