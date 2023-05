Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einem Jahr hat die RHEINPFALZ darüber berichtet, dass die 1. Altstadtgasse in Oggersheim nach der Aufstellung eines Absperrpfostens seitens der Stadtverwaltung nicht mehr von der Wormser Straße her befahren werden kann. Anwohner der 1. und der angeschlossenen 2. Altstadtgasse beschwerten sich, da der Pfosten nach ihrer Meinung völlig sinnlos ist. Weil über eine zweite Zufahrt größere Fahrzeuge nicht mehr in die Gassen fahren können, leiden die Bewohner im Alltag unter einigen Nachteilen.

„Heute ist nicht nur der französische Nationalfeiertag. Heute jährt sich auch die unsinnigste Straßensperrung Deutschlands“, verkündet Udo Barsuhn, der