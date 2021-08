Bin ich besonders? Womit kann ich überzeugen? Das fragt sich selbst eine so strahlende Tänzerin wie Mahomi Endoh, die es bis zur Ersten Solistin in Montreal gebracht hat und Mitglied im Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters ist. Die Corona-Zeit hat einen Entschluss in ihr reifen lassen. Ein Gespräch über die schwierigen Bedingungen fürs Ballett in ihrer japanischen Heimat und einen wagemutigen Schritt.

Weiße Podeste warten auf Selbstdarsteller, die sich schillernd bunt auf der Bühne des Mannheimer Nationaltheaters präsentieren. Als wären Pelzmantel und rote Lippen nicht schon genug, um die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, ist jede und jeder in eine andere Farbe getaucht: rot, gelb, blau ... Eine Tänzerin wirkt unschlüssig. Für welches knallige Quadrat aus Licht soll sie sich entscheiden? Der Suche nach dem Ich widmet sich „Colours of Beauty“, die erste Online-Premiere des Tanzensembles von Stephan Thoss am Mannheimer Nationaltheater. In der Palette der Möglichkeiten muss man sich als junger Mensch für eine 'eigene' Farbe entscheiden, sie anprobieren, sich mutig dazu bekennen, sie wieder verwerfen. Ein Stück, das wie gemacht erscheint für die persönliche Situation von Mahomi Endoh.

Gutes Auge, großes Herz

Die japanische Tänzerin blickt sich unter ihren 18 Kolleginnen und Kollegen um: „So viel schöne Menschen! Solch wunderbare Farben! Ich mag jeden einzelnen und wäre gerne wie sie. Es ist schwer zu glauben, dass man selbst auch eine schöne Farbe hat. Aber am Ende muss man sich auf sich selbst besinnen.“ Sie sei nicht die beste bei den Drehungen, sie könne sich furchtbar schwer Schrittfolgen merken, bekennt sie und schlägt lachend die Hände vors Gesicht. Aber Tanz-Intendant Stephan Thoss weiß, dass sie die Choreographie am nächsten Tag perfekt beherrschen wird. Er hat ihre Besonderheit bereits erkannt, als er Gast-Choreograph bei Les Grands Ballets Canadiens war, wo sie im 40-Mitglieder-starken Ensemble zur Ersten Solistin avancierte. Ihre Musikalität und Präzision passt zu seinem Stil. „Sie ist so frisch und wach, dass sie die anderen sofort mitreißt“, erzählt Dramaturgin Ina Harjung von den Proben.

Für Stephan Thoss zu tanzen, sei ihr Wunsch gewesen, weil er ein gutes Auge und ein großes Herz habe und weil sie ihm vertrauen könne, dass sie sich in den Rollen, die er kreiert, wiederfinde, erzählt die japanische Tänzerin. Trotzdem will sie das Nationaltheater nach dreieinhalb Jahren verlassen. Bald wird sie 33 Jahre und blickt auf viele Jahre in ihrem Beruf zurück, der für sie auf der anderen Seite der Erde begann. Als Traum in pink.

Wie sich das Ballett auf der Insel etablierte

Rosa – diese Farbe prägt die Welt des Balletts in Japan, das Mädchen der höheren Gesellschaft, aber auch viele ältere Frauen trainieren, schreibt Sayako Ono von der Londoner School of Oriental and Asian Studies in ihrer Forschungsarbeit 2015. Erst 1911 ist das Japanese Imperial Theatre gegründet worden und hat westliche Kunstformen auf die ostasiatische Insel gebracht, die sich über Jahrhunderte bewusst abschottete. Bis heute werden die traditionellen Künste – etwa das Kabuki- und Noh-Theater – sehr streng und hochprofessionell gepflegt. „Das Erlernen verlangt große Disziplin, man wird geformt und ist dabei nicht man selbst“, bestätigt Mahomi Endoh.

Das Ballett der klassischen russischen Schule wird dagegen laut Sayako Ono weniger formell gehandhabt: keine nationale Schule, keine Qualitätssicherung, keine Lizenzen für die Lehrkräfte und eine erstaunliche Offenheit für alle Körperformen, sodass jeder eine Chance hat, Ballerina zu werden. In Japan, so die These, entfliehen Frauen mit Ballettstunden ihrer Rolle als aufopfernde Mutter und können ihre Persönlichkeit ausleben. Manga-Comics und Seifenopern im Fernsehen in den 70er-Jahren schürten die Sehnsucht, in die Prinzessinnen-Rolle samt Tiara zu schlüpfen. „Weil ich mit fünf Jahren pink tragen wollte“, begründet auch Mahomi Endoh, warum sie Ballettschulen in Kyoto und Kamakura besuchte. Sich zur Musik auf der Bühne zu bewegen, habe ihr dann so gefallen, dass sie professionelle Tänzerin werden wollte.

Warum Japanerinnen in Europa tanzen

„Es gibt in Japan eine sehr gute Ausbildung, viele disziplinierte Tänzerinnen, aber das Ballett ist streng klassisch ausgerichtet“, erzählt sie „Es wagt wenige Experimente und fällt hinter den Tanz in Europa zurück, zumindest zu meiner Zeit dort.“ Jobs für Profis gebe es kaum: Kompanien sind nicht staatlich subventioniert und müssen die Theater für Vorstellungen anmieten, sagt Endoh. Um die Kosten dafür reinzuholen, müssten die Profi-Tänzer selbst Tickets verkaufen. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie außerhalb des Tanzes oder als Lehrerinnen, während sich die Männer als Tanzpartner an Schulen zur Verfügung stellten. Das sei mit ein Grund, warum man in Europa und in Übersee viele asiatische Tänzerinnen in den Kompanien sieht: Es ist ihre Chance, als Profi zu überleben. Auch Mahomi Endoh verließ deshalb ihre Heimat.

Mit 17 Jahren erhielt sie die Zusage für die School of Alberta Ballet in Calgary und landete nach Zwischenstationen 2010 bei Les Grands Ballets Canadiens in Montreal. In Stücken großer Choreographen wie Ohad Naharin, Mats Ek, Jiří Kylián tanzte sie. Einen Wechsel im Direktorium nahm sie zum Anlass, nach Europa ans Saarländische Staatsballett zu springen und freute sich, als Stephan Thoss anrief und ihr ein Engagement anbot.

Warum Corona zum Umdenken bewegt

Die Corona-Pandemie zwingt sie zum Innehalten. „Ich hatte Zeit zum Nachdenken und merkte, dass ich zwar das Arbeiten vermisste, aber weniger das Tanzen. Es war nicht mehr so wichtig“, sagt sie. Die Uhr tickt ohnehin unerbittlich im kurzen Leben als Tanz-Profi. „Ich wollte aufhören, wenn ich noch gesund bin und den Tanz liebe.“ Sie wird im April nächsten Jahres östliche Medizin mit Akupunktur studieren, um Athleten zu helfen, und kehrt nach über 15 Jahren in ihre Heimat zurück. „Es fühlt sich an, als würde ich an einen neuen Ort gehen – nur, dass ich dort die Sprache verstehe. Es wäre bequemer, bei meiner vertrauten Farbe zu bleiben und es erscheint mir riskant, sie zu wechseln. Aber ich bin neugierig darauf.“ Ein paar Monate länger als geplant wird sie wenn möglich in Mannheim bleiben, weil sie auf die Erfüllung eines Wunschs hofft: Doch noch einmal das Einssein mit der Musik auf der Bühne genießen. Vor Publikum.

