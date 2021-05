Anfang März hat eine Friseurmeisterin zum letzten Mal Hand an meinen Kopf gelegt und meinem Haupthaar einen gekonnten Fassonschnitt verpasst. Seit der Corona-Krise sind alle Friseurläden dicht. Wochenlang konnten die Haare ungehindert weiter wachsen. So bildeten sich Wellen, das Haar wuchs über die Ohren und lockte sich an unerwünschten Stellen. Die Augenbrauen fühlten sich davon offenbar angeregt und wucherten gleich mit.

Ich habe das eine Weile ignoriert. Wegen der Kontaktauflagen saß ich zu Hause im „Homeoffice“, also am Computer im Arbeitszimmer unseres Eigenheims. Außer meiner Frau, der besten Ehefrau von allen, bekam mich niemand zu Gesicht. Zum Einkaufen konnte man sich ja eine Mütze über den Kopf ziehen.

„Du siehst fluffy aus“, meinte meine bessere Hälfte sieben Wochen nach meinem Friseurbesuch. Fluffy ist englisch und bedeutet flauschig, fluffig – so werden Plüschtiere, kleine Chow-Chow-Welpen oder Langhaarkatzen genannt. „Ich habe eine Friseurschere. Soll ich dir die Haare schneiden?“, fragte meine Frau mitfühlend. Sie selbst hat langes Haar und schneidet mit der Schere ab und an ein paar Spitzen ab, um Spliss vorzubeugen. „Kannst du das?“, fragte ich vorsichtig. „Ich kann’s ja mal probieren“, lautete die Antwort.

Furchtlos in der Fremde

Nun bin ich in meinem Leben bei diversen Urlauben im Ausland einfach in irgendeinen Friseursalon reinmarschiert und habe mir furchtlos von völlig Fremden das Haar kürzen lassen. Da die Kommunikation nicht immer einfach war, waren die Resultate recht unterschiedlich. Den radikalsten Schnitt bekam ich in einem Dorf in der Bretagne, wo die Friseurin zu einem Haarschneider griff und mich scherte wie ein Schaf. Auf dem Weg zurück in unser Ferienhäuschen begegneten mir die Buben aus dem Dorf – die exakt den gleichen Stoppelschnitt hatten. Als meine Frau meiner ansichtig wurde, erschrak sie und meinte nur: „Das wächst ja wieder nach.“

An diesen Spruch erinnerte ich mich, holte einen Schemel und setzte mich in unsere Küche, weil sich dort das Schnittgut am besten zusammenfegen lassen würde. Über die Schultern und den Nacken legte ich ein Handtuch. Mein Kopf wurde mit Wasser aus der Spüle befeuchtet. Dann nahm meine Frau die Schere zu Hand und legte los. Anfangs noch etwas zaghaft, dann zunehmend entschlossener schnitt die Schere drauf los.

Haarbüschel fielen zu Boden und mir kamen die Warnungen der Friseur-Innung in den Sinn, dass man auf keinen Fall selbst das Haar schneiden sollte. Im Netz kursierten schon Bilder von missglückten Corona-Frisuren. „So, schau’ mal, ob das so geht“, unterbrach meine Frau meine Gedankengänge. Ich ging zum Spiegel in der Diele und siehe da: die Frisur war zwar nicht ganz gleichmäßig, aber besser als zuvor.

Fataler Rasierapparat

Dann hatte ich die fatale Idee, meiner Frau meinen Rasierapparat mit Langhaarschneider in die Hand zu drücken, um den Bereich um die Ohren noch etwas zu trimmen. Ich vergaß, ihr zu sagen, dass der Schneider alles wegsäbelt, was ihm in die Quere kommt. Eine Minute später sah ich aus wie der junge Martin Luther, nachdem er das Mönchsgelübde abgelegt hatte. An den Seiten glänzte die Kopfhaut, meine Koteletten waren verschwunden. Eine tiefgezackte Kante zum oberen Haarschopf zierte mein Haupt. „Hoppla, das tut mir leid“, meinte meine Frau. Sie war untröstlich. Ich erschrak etwas vor meinem Spiegelbild, sagte aber tapfer: „Das wächst ja wieder nach.“

Die Kolumne